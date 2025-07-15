منتخبنا يواجه البحرين في «دولية» ويليام جونز للسلة



تايبيه (وام)

يخوض منتخب السلة يوم غد الأربعاء مواجهته الخامسة في بطولة ويليام جونز الدولية، عندما يلتقي نظيره البحريني، ضمن منافسات النسخة الـ44 من البطولة المقامة حالياً في الصين تايبيه وتستمر حتى 20 يوليو الجاري بمشاركة 9 فرق.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها البطولة العربية التي تقام بمدينة رادس التونسية خلال الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس المقبل، بمشاركة 8 منتخبات.

وخاض المنتخب 4 مباريات حتى الآن في البطولة، التي تُقام بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب 8 مباريات خلال المنافسات. وتضم النسخة الحالية منتخبات الإمارات، وقطر، والبحرين، وأستراليا، وماليزيا، واليابان، إلى جانب فريق «سترونج تيم» الفلبيني، ومنتخب الصين تايبيه الذي يشارك بفريقين (أ) و(ب).