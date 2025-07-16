فيتل يستبعد عودته إلى فورمولا -1 بعد الاعتزال



لايبزيج (د ب أ)

استبعد سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، فكرة العودة مجدداً للتنافس في سباقات السيارات فورمولا -1، وقال لمجلة أوتو موتور أوند سبورت: «لقد انتهت مسيرتي مع فورمولا -1، وحان الوقت لمنح الفرصة للآخرين».

أضاف السائق الألماني «أرى أنه من الأفضل استبدال جيل كامل، لست ضد الجيل القديم بل من أجل الشباب». تابع «لم أكن مهتماً في مسيرتي بمن سيعتزل من المخضرمين، بل كان الأهم هو السماح لي بالقيادة والتنافس».

أنهى فيتل مسيرته مع فورمولا -1 في نهاية عام 2022، قائلا إنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع أسرته. وقد راودت البطل الألماني فكرة العودة مجدداً من حين لآخر، لكنه لم يتعامل مع الأمر بجدية تامة.

ومنذ اعتزاله، قضى فيتل معظمه وقته في مشاريع البيئة والاستدامة، ويبقى أيضاً شريكاً في ملكية فريق «سيل جي بي» الألماني للشراع. وتوج فيتل ببطولة العالم لفورمولا- 1 أربع مرات متتالية مع فريق ريد بول بين عامي 2010 و2013.