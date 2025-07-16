الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

التنمية والسلام

التنمية والسلام
17 يوليو 2025 00:15

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أنقرة ولقاؤه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين اللذين استطاعا، خلال أقل من سنتين على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الارتقاء بمستويات التعاون في مختلف المجالات إلى آفاق أوسع، تخدم أولويات التنمية، وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، وتطلعات شعبيهما بالتقدم والازدهار.
 الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين الذي عُقِد في أنقرة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبرز مستوى التقدم في علاقات البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والتكنولوجيا والصناعة، إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وغيرها، بما يسهم في استحداث فرص كبيرة للاستثمار، وتسريع النشاط التجاري بين الإمارات وتركيا اللذين يتربعان على قائمة أهم الاقتصادات العالمية.
الإمارات وتركيا توقِّعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الزيارة التي رسخت في مخرجاتها الرؤية المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون والتكاتف إقليمياً ودولياً بمواجهة التحديات المشتركة، ودفع ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، عبر اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية؛ لكونهما يشكلان القاعدة الرئيسة للتنمية، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

أخبار ذات صلة
إقبال جماهيري كبير ومشاركات واسعة في «ليوا للرطب»
تعاون لتطوير منهجيات لإنتاج المكسين
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أنقرة
تركيا
الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار
16 يوليو 2025
عقل رقمي وقلب كهربائي.. صناعة السيارات تتغير إلى الأبد
الذكاء الاصطناعي
عقل رقمي وقلب كهربائي.. صناعة السيارات تتغير إلى الأبد
اليوم 04:37
فلسطينيتان تبكيان قريباً لهما قُتل من جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تدعو مزيداً من الدول لاستقبال المرضى
اليوم 03:52
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«عقدة الخرائط» تهدد مفاوضات الهدنة في غزة
اليوم 03:52
قذائف تم ضبطها خلال محاولة تهريبها للحوثيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. ضبط 750 طناً «أسلحة استراتيجية» للحوثيين
اليوم 03:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©