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الرياضة

أدريلسون يعود إلى قيادة دفاع الوصل

أدريلسون يعود إلى قيادة دفاع الوصل
17 يوليو 2025 13:48

 
مراد المصري (أبوظبي)

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أعلن الوصل رسمياً تعاقده مع مدافعه السابق البرازيلي أدريلسون، قادماً من ليون، في صفقة بلغت 2.2 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت المالية، واحتفاظ ناديه بنسبة 50% في حال البيع مستقبلاً، وذلك وفق بيان رسمي من النادي الفرنسي.
ووقع الاختيار على أدريلسون لقيادة دفاع الفريق في الموسم المقبل، بالنظر إلى قدرته على التكييف السريع في الأجواء التي اعتادها سابقاً مع «الإمبراطور» الذي لعب في صفوفه على سبيل الإعارة موسم 2021-2022، وخاض وقتها 27 مباراة، وسجل هدفين، وحصل على أربعة إنذارات، ولم يحصل على أي بطاقة حمراء.
وعقب رحيله عن الوصل، تنقل اللاعب داخل بلاده البرازيل، وكانت أبرز محطاته مع بوتافوجو، إلى جانب اللعب في أوروبا في أندرلخت البلجيكي وليون الفرنسي، كما تم استدعاؤه إلى قائمة البرازيل في 2023، من دون أن يلعب أي مباراة دولية.
ويقوم الوصل بعمل متواصل في سوق الانتقالات من أجل تعويض إخفاق الموسم الماضي، والعودة مجدداً من «الباب الكبير» للمنافسة، وأبرم النادي العديد من التعاقدات، بداية مع تغيير الجهاز الفني، والتعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وضم عدداً من اللاعبين، أبرزهم المهاجم البرازيلي ماتيوس سالدانيا.
يذكر أن الوصل افتتح مشوار مبارياته الودية في المعسكر الذي يقيمه في هولندا أمام فاسلاند بيفرين البلجيكي انتهت بالتعادل 1-1.

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