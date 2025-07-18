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الرياضة

«شطرنج الفجيرة» يشيد بإنجاز السدراني

«شطرنج الفجيرة» يشيد بإنجاز السدراني
18 يوليو 2025 10:16

 
الفجيرة (الاتحاد)

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أهدى مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الإنجاز التاريخي الذي حققه النادي في بطولة الإمارات للرجال موسم 2025 إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، والى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وإلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وذلك تزامناً مع فوز اللاعب عمار السدراني في بطولة الإمارات للشطرنج للرجال للسنة الثالثة على التوالي، والذي يعد إنجازاً تاريخياً، وأحد أبرز الإنجازات التي يحققها النادي واللاعب السدراني في البطولات التي ينظمها اتحاد الشطرنج. 
وثمن الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدعم الكبير والمتواصل لحكومة الفجيرة وأنه أسهم بنجاح لاعبي النادي على مواصلة التميز، مؤكداً أن فوز عمار السدراني بالبطولة لثلاث سنوات متتالية، يعكس التخطيط الاستراتيجي والعمل بالاستدامة، ما مهد إلى مواصلة تحقيق الإنجازات، مثمناً جهود مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري، ودعم أسرة السدراني ليواصل تميزه في الشطرنج.
من جهته، عبر محمد عبد الله الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادته الغامرة للفوز الكبير الذي حققه السدراني في بطولة الإمارات للرجال، مؤكداً أنه يمنح جميع زملائه اللاعبين في النادي الثقة العالية بالنفس، ليواصلوا تدريباتهم، لدعم مسيرة التنمية الشطرنجية للنادي، وأن مجلس إدارة النادي يسعى لاستثمار الإنجاز للمزيد من المكاسب مستقبلاً.
يذكر أن البطولة أقيمت منافساتها في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 39 لاعباً من مختلف أندية الشطرنج في الدولة، وحصد السدراني 8 نقاط من أصل تسع، محققاً الفوز في 7، والتعادل في جولتين.

نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة
الشطرنج
عمار السدراني
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