الجمعة 18 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

هل يغيب تير شتيجن عن برشلونة 4 أشهر؟

هل يغيب تير شتيجن عن برشلونة 4 أشهر؟
18 يوليو 2025 15:41

 
مدريد (د ب أ)
أفادت تقارير إخبارية إسبانية، اليوم الجمعة، أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني لكرة القدم، ربما يخضع لجراحة في الظهر، مما قد يبعده عن الملاعب لنحو 4 أشهر.
وأشارت التقارير، التي كان من بينها تقرير لصحيفة «سبورت» اليومية، إلى أنه من المتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن الجراحة الأسبوع المقبل، حيث لا يزال العلاج دون إجرائها خياراً مطروحاً.
وتدرب تير شتيجن بعيداً عن الفريق طوال الأسبوع الحالي بسبب مشاكل في الظهر، فيما كان البعض يرى في البداية أن ذلك يأتي انعكاساً لسوء علاقته مع إدارة النادي الكتالوني، لا سيما بعد أن قيل له إنه سيكون الحارس الثالث في برشلونة بعد خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني.
وارتبط تير شتيجن بالرحيل عن العملاق الإسباني، إذ سيحتاج أيضاً إلى وقت للعب للحفاظ على مكانته كحارس مرمى أساسي لمنتخب ألمانيا قبل كأس العالم العام المقبل. وتردد أن عدداً من الأندية الأوروبية، أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات الحارس الألماني، مثل مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين، بالإضافة إلى موناكو الفرنسي. ورغم ذلك، ربما تتسبب جراحة الظهر، وما يليها من إعادة تأهيل، في تعقيد عملية رحيله عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان تير شتيجن خضع بالفعل لجراحة في الظهر في ديسمبر 2023 وغاب عن الملاعب لثلاثة أشهر آنذاك، كما ابتعد عن المستطيل الأخضر لعدة أشهر الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة. 

 

 

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مدريد يعثر على «نسخة» من ريكيلمي!
وليامز يتفوق على هالاند في «العقد الأطول»!
تير شتيجن
برشلونة
الليجا
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
الاتحاد للطيران ترحب بـ20 مليون مسافر وأكثر من 100 طائرة
اقتصاد
الاتحاد للطيران ترحب بـ20 مليون مسافر وأكثر من 100 طائرة
اليوم 16:43
«أبوظبي للرياضات المائية» يختتم المرحلة الأولى من أنشطة المعسكر الصيفي
الرياضة
«أبوظبي للرياضات المائية» يختتم المرحلة الأولى من أنشطة المعسكر الصيفي
اليوم 16:30
دي ريدر: أبوظبي دعّمتني و«محاربي الإمارات» أعادتني للعالمية
الرياضة
دي ريدر: أبوظبي دعّمتني و«محاربي الإمارات» أعادتني للعالمية
اليوم 16:10
خالد بن محمد بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» محطة لتجديد العهد والولاء لمسيرة الوطن
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» محطة لتجديد العهد والولاء لمسيرة الوطن
اليوم 16:08
فريق عيد الاتحاد يعلن بدء التحضيرات للاحتفال بـ«عيد الاتحاد الـ54»
علوم الدار
فريق عيد الاتحاد يعلن بدء التحضيرات للاحتفال بـ«عيد الاتحاد الـ54»
اليوم 16:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©