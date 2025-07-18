عهدٌ.. وصدقٌ.. واتحادٌ

ثمة شموس لا تغيب أبداً، إنها شموس التاريخ التي يأتي مع شروقها المستقبل ضوءاً غامراً وعامراً بالعطاء والبناء والمجد، وشمس يوم 18 يوليو 1971، الذي وقَّع فيه الوالد المؤسِّس الشيخ زايد، وإخوانه الحكام، إعلان الاتحاد ودستور الدولة، تظل في سماء القلوب مشرقة للأبد، عنواناً خالداً ليوم عهد وصدق واتحاد، يوم فتح فيه التاريخ كتابه ليسطر قصة لا تشبه غيرها في الإرادة والإصرار والتحدي، قصة العهد الذي تحقق وتجسَّد في الثاني من ديسمبر 1971 وطناً جميلاً وعزيزاً، ورمزاً للأصالة والحداثة والتطور، وطناً يفتح قلبه قبل أياديه للبشر من دون استثناء أو تصنيف، يقدم دروساً في التسامح، في التعاضد، ومدِّ يد العون إلى من يحتاجونه شرقاً أو غرباً، شمالاً أو جنوباً.

إنها الروح الإماراتية المتألقة بالقيم الإنسانية والمحبة، تساند الشقيق، وتساعد الصديق، وترسي أسس السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وتعلي من قيم التعاون والتكاتف والشراكة في مواجهة التحديات المشتركة. اليوم لا نحتفل بالحدث التاريخي في الماضي فحسب، بل نحتفي في اللحظة ذاتها بما تحقق بعده، وما سيتحقق في قادم السنوات، هو احتفال بالماضي الخالد والحاضر المشرق، والمستقبل البهي.