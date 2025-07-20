ميسي.. «البصمة 60» في أميركا!

ميامي (أ ب)



سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وصنع مثلهما، كما سجل تيلاسكو سيحوفيا هدفين، ليقودا إنتر ميامي لانتصار كاسح على نيويورك ريد بولز 5-1 بالدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين.

وهذه هي المباراة السادسة في آخر سبعة لقاءات لإنتر ميامي، التي ينجح فيها ميسي في تسجيل أكثر من هدف.

وأصبح ميسي خامس لاعب في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم يسجل 35 هدفاً و25 تمريرة حاسمة على الأقل خلال عامين، لينضم إلى روبي كين الذي حقق هذا الإنجاز في موسم 2013- 2014، وسيباستيان جيوفينكو الذي كرر الأمر نفسه في موسم 2015-2016، وكارلوس فيلا الذي حقق إنجازه في موسم 2018 -2019، وكوتشو هيرنانديز الذي سار على نهجهم في موسم 2023- 2024.

وسجل إنتر ميامي هدفين في غضون ثلاث دقائق في منتصف الشوط الأول، وتقدم أليكسندر هاك بهدف لريد بولز في الدقيقة 15، لكن خوردي ألبا أدرك التعادل لإنتر ميامي، بعد تمريرة رائعة من ميسي في الدقيقة 24، وبعدها بدقيقتين صنع «البرغوث» الأرجنتيني الهدف الثاني لسيجوفيا، ثم عاد سيجوفيا وسجل الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميامي في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وفي الدقيقة 60 سجل ميسي هدفاً من هجمة مرتدة، قبل أن يتلقى تمريرة من لويس سواريز ليسدد بقوة بقدمه اليسرى في الدقيقة 75، محرزاً هدفه الثاني في شباك ريد بولز والثامن عشر هذا الموسم.