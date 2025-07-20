الأحد 20 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ميسي.. «البصمة 60» في أميركا!

ميسي.. «البصمة 60» في أميركا!
20 يوليو 2025 12:11

ميامي (أ ب)

أخبار ذات صلة
باكياو يرفض كتابة التاريخ في بطولة العالم للملاكمة
وصول طائرة تقل أميركيين مفرج عنهم من فنزويلا


سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وصنع مثلهما، كما سجل تيلاسكو سيحوفيا هدفين، ليقودا إنتر ميامي لانتصار كاسح على نيويورك ريد بولز 5-1 بالدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين.
وهذه هي المباراة السادسة في آخر سبعة لقاءات لإنتر ميامي، التي ينجح فيها ميسي في تسجيل أكثر من هدف.
وأصبح ميسي خامس لاعب في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم يسجل 35 هدفاً و25 تمريرة حاسمة على الأقل خلال عامين، لينضم إلى روبي كين الذي حقق هذا الإنجاز في موسم 2013- 2014، وسيباستيان جيوفينكو الذي كرر الأمر نفسه في موسم 2015-2016، وكارلوس فيلا الذي حقق إنجازه في موسم 2018 -2019، وكوتشو هيرنانديز الذي سار على نهجهم في موسم 2023- 2024.
وسجل إنتر ميامي هدفين في غضون ثلاث دقائق في منتصف الشوط الأول، وتقدم أليكسندر هاك بهدف لريد بولز في الدقيقة 15، لكن خوردي ألبا أدرك التعادل لإنتر ميامي، بعد تمريرة رائعة من ميسي في الدقيقة 24، وبعدها بدقيقتين صنع «البرغوث» الأرجنتيني الهدف الثاني لسيجوفيا، ثم عاد سيجوفيا وسجل الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميامي في الثواني الأخيرة للشوط الأول.
وفي الدقيقة 60 سجل ميسي هدفاً من هجمة مرتدة، قبل أن يتلقى تمريرة من لويس سواريز ليسدد بقوة بقدمه اليسرى في الدقيقة 75، محرزاً هدفه الثاني في شباك ريد بولز والثامن عشر هذا الموسم.

أميركا
الدوري الأميركي
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
آخر الأخبار
باكياو يرفض كتابة التاريخ في بطولة العالم للملاكمة
الرياضة
باكياو يرفض كتابة التاريخ في بطولة العالم للملاكمة
اليوم 12:48
"شرطة دبي" تطيح بـ "عصابة استثمار وهمي"
علوم الدار
"شرطة دبي" تطيح بـ "عصابة استثمار وهمي"
اليوم 12:31
«جود شير» تستهدف سباق «ألباما ستيكس»
الرياضة
«جود شير» تستهدف سباق «ألباما ستيكس»
اليوم 12:30
ميسي.. «البصمة 60» في أميركا!
ميسي.. «البصمة 60» في أميركا!
اليوم 12:11
الصين تجلي مئات الآلاف مع اقتراب إعصار "ويفا"
الأخبار العالمية
الصين تجلي مئات الآلاف مع اقتراب إعصار "ويفا"
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©