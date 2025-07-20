أرقام النمو في مختلف القطاعات، وتقارير المؤسسات الدولية والأممية، وتوقعات الخبراء العالميين، تؤكد قوة ومتانة وقدرة الاقتصاد الوطني على البقاء في صدارة التنافسية الدولية، كما تعكس تلك الإحصائيات تفرد النموذج التنموي الإماراتي الذي استطاع، بتوجيهات القيادة الرشيدة، والرؤية الحكومية، وخلال سنوات قليلة، ترسيخ موقعه ضمن أفضل الاقتصادات إقليمياً ودولياً، ماضياً نحو هدفه المئوي بأن يكون الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

استراتيجية إماراتية تستهدف نمو جميع المجالات المرتبطة بالقطاع الاقتصادي، ليدعم كل منها الآخر، تجارةً، واستثماراً، وصناعةً، وسياحةً، عبر مسار تنموي متكامل وشمولي، يؤمن بأهمية تبني الابتكار والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي في تنشيط المنظومة الاقتصادية برمتها، ويحافظ على تصاعدية نمو الاقتصاد الوطني التي تتراوح حالياً بين 4% و5%، وهي ضمن النسب الأعلى عالمياً.

الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ببناء اقتصاد منافس ومتنوع، قامت على أسس متينة، ببناء جسور الشراكات مع دول العالم، وإقرار التشريعات والمبادرات المحفزة والمرنة، وإرساء البنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات، لتنطلق بالإمارات نحو تحقيق قفزات تنموية كبيرة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.