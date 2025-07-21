مكتبة محمد بن راشد تحتضن توقيع «مدرسة أبي»

دبي (الاتحاد)

ضمن جهودها لدعم الثقافة والأدب العربي، وانسجاماً مع مبادرة «عام المجتمع»، نظّمت مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع دار كتّاب للنشر، حفل توقيع وإطلاق كتاب «مدرسة أبي» للكاتب محمد جاسم الريّس، الذي يستعرض بأسلوب وجداني وملهم أبرز ملامح حياة والده والدروس والعِبر المستقاة منها.

جاءت الفعالية لتؤكد الدور المحوري للأسرة في بناء المجتمع، حيث قدّم الريّس قراءة موجزة حول كتابه، الذي يوثّق فيه محطات مؤثرة وتجارب إنسانية غنيّة، تعكس القيم الأصيلة، التي تشكّلت في كنف والده، وأثرها العميق في مسيرته الشخصية والمهنية.

سلّطت الجلسة الضوء على أهمية توثيق الموروث العائلي ونقل القيم إلى الأجيال الجديدة، إذ أكّد الريّس خلال كلمته أنّ الكتاب يأتي تكريماً لمدرسة والده في الحياة التي قامت على الإيثار والصدق والاجتهاد، داعياً الشباب إلى استلهام هذه القيم لبناء مستقبلهم بخطى راسخة.

وشهد الحفل حضور عدد من المثقفين والمهتمين بالأدب والسرد الإنساني، وأتاح لهم المجال لحوار تفاعلي شاركوا خلاله أسئلتهم وتجاربهم، معبّرين عن إعجابهم بمضامين الكتاب وما يحمله من رسائل وجدانية وإنسانية خالدة.

في ختام الأمسية، وقّع محمد جاسم الريّس نسخاً من كتابه للحضور الذين ثمّنوا المبادرة الثقافية الهادفة إلى إحياء روح الأبوة، وإبرازها كمدرسة متجددة للقيم والإنجازات.