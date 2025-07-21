الإثنين 21 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حمدان بن زايد يزور مجلس أم الأشطان ويلتقي المواطن مبارك المنصوري

حمدان بن زايد يزور مجلس أم الأشطان ويلتقي المواطن مبارك المنصوري
21 يوليو 2025 19:55

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم، مجلس أم الأشطان بمنطقة الظفرة، والتقى عدداً من أهالي المنطقة، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل المباشر مع أهالي أم الأشطان، والاستماع إلى آرائهم، والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن متابعة أحوال المواطنين والمقيمين، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وتلبية احتياجاتهم، تمثل أولوية قصوى لدى قيادتنا الرشيدة، التي تضع رفاه الإنسان في صميم توجهاتها، وتسعى باستمرار إلى تعزيز جودة الخدمات وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأشار سموه إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتجسد حرصه الدائم على توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن في مختلف مناطق الدولة، وترسيخ نهج شامل يُعنى بالمواطن ويضعه في مقدمة الاهتمامات.

وتبادل سموه والمواطنون الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة كافة شؤون حياتهم.

وأوصى سموه الحضور برعاية أبنائهم ومتابعتهم وتربيتهم على القيم النبيلة والمبادئ السامية، وغرس روح الوطنية وحب الوطن وقيادته الرشيدة، وتحقيق طموحاتها في العلم والتعليم والإبداع، مؤكداً سموه أن أبناء الإمارات هم «الرهان الكبير وحاضر الوطن ومستقبله».

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يعتمد تخصيص أراضٍ للمواطنين في منطقة الحراي بخورفكان
حمدان بن زايد: النظم البيئية البحرية محور استراتيجي  لتعزيز أمننا الغذائي والمائي

من جهتهم، عبّر أهالي منطقة أم الأشطان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لحرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على التواصل الدائم معهم، ومتابعة أحوالهم عن كثب، بما يعزز سعادتهم واستقرارهم.

كما قام سموه بزيارة المواطن مبارك سلطان المنصوري في منزله بمنطقة بدع المطاوعة في منطقة الظفرة، حيث كان في استقباله وأفراد أسرته، الذين عبّروا عن بالغ سعادتهم وتشرفهم بهذه الزيارة الكريمة.

وأشادوا باهتمام القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على التواصل المباشر مع أبناء الوطن، ومشاركتهم مختلف مناسباتهم، في تجسيد حي لقيم التلاحم الوطني والنهج الإنساني الذي تميزت به دولة الإمارات في علاقتها بشعبها.

رافق سموه، خلال الزيارة، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
أم الأشطان
منطقة الظفرة
زيارة
المواطنون
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
احتمال تكون سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً
اليوم 17:16
دبي للثقافة تحصد «جائزة الابتكار» من الاتحاد الدولي للاتصالات
التعليم والمعرفة
دبي للثقافة تحصد «جائزة الابتكار» من الاتحاد الدولي للاتصالات
اليوم 21:16
ألبرت أينشتاين
الترفيه
نشر مذكرات ألبرت أينشتاين بعد 20 عاما على اكتشافها
اليوم 21:02
الأمن الداخلي السوري يقيم نقطة تفتيش في السويداء
الأخبار العالمية
ارتفاع جديد لحصيلة أعمال العنف في السويداء
اليوم 20:47
نقل جاسكوين إلى المستشفى بعد وعكة صحية في منزله
الرياضة
نقل جاسكوين إلى المستشفى بعد وعكة صحية في منزله
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©