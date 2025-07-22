انهيار منجم يحاصر 500 عامل في شرق الكونغو الديمقراطية

قالت الشرطة في مقاطعة ساوث كيفو في الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 500 عامل منجم يُعتقد أنهم محاصرون في شرق البلاد بعد وقوع سلسلة من الانهيارات الأرضية.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه تم انتشال 10 جثث منذ وقوع الانهيار في منطقة نائية يوم الأحد الماضي.

وأضاف المتحدث أن المتطوعين ما زالوا يعملون على انتشال الجثث والبحث عن الناجين المتبقين.

ويصعب التحقق من الأعداد الدقيقة للوفيات والمصابين، إذ لم يكن العمال المتضررون موظفين في شركات رسمية، بل كانوا يعملون في قطاع التعدين غير الرسمي في المنطقة الغنية بالموارد.

وأشارت تقارير إلى أن العديد من النازحين الفارين من القتال الدائر بين القوات الحكومية وقوات حركة «إم 23» المسلحة في شرق الكونغو، من بين الذين طمرتهم الانهيارات الأرضية.