الوصل يتألق بـ «ثلاثية» في «التجربة الخليجية»



مراد المصري (أبوظبي)



فاز الوصل على الشمال القطري 3-0، في المباراة الودية ذات الطابع الخليجي، خلال معسكره الخارجي في هولندا، تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد.

وشهدت المباراة افتتاح ماتيوس سالدانيا رصيده التهديفي مع «الإمبراطور» بتسجيل «ثنائية»، وانضم اللاعب حديثاً ليكون «الخيار الأول» في الهجوم خلال الموسم المقبل، حيث يعتبر «البرازيلي» من «القناصين» داخل منطقة الجزاء.

كما سجل نيكولاس خيمينز هدفاً، وينضم إلى صفوف منتخبنا الوطني للمرة الأولى، وتوجه عقب نهاية المباراة رفقة فابيو ليما، وعلي صالح للانضمام إلى معسكر «الأبيض» في النمسا، استعداداً للمرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي أدريلسون الذي عاد إلى الوصل، قادماً من ليون الفرنسي، مع وجود أكبر عدد من اللاعبين الذين أشركهم المدرب لويس كاسترو على مدار الشوطين.

وشهد المباراة أحمد الطنيجي، رئيس شركة الوصل لكرة القدم، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة، حيث تم تبادل الدروع التذكارية مع مقبل العلي رئيس جهاز الكرة بنادي الشمال.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر الخارجي إلى 31 يوليو الجاري، ويركز فيه الوصل على رفع الجاهزية البدنية قبل انطلاق الموسم منتصف أغسطس المقبل.