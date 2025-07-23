الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية يختتم منافساته في الرياض

الرياض (الاتحاد)

أسدل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الستار على منافسات النسخة الثانية من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية، والتي أقيمت في صالة SEF أرينا بمدينة الرياض.

وشهدت منافسات الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية مشاركة نخبة لاعبي المنطقة، حيث تنافسوا في لعبتين من أبرز ألعاب العالم EAFC 25 وStreet Fighter 6، وذلك على مجموع جوائز بلغ 100 ألف ريال سعودي، بواقع 50 ألف ريال لكل لعبة.

وفي منافسات EAFC 25، شاركت سبعة أندية تمثل الدول الخليجية الست، حيث خاضت الفرق مواجهات حماسية عكست تطور المستوى التنافسي في المنطقة. ومثّل المملكة العربية السعودية فريق Falcons، بينما شارك فريق TriForce من دولة الكويت، ونادي النصر من دولة الإمارات، وKHK Esports من مملكة البحرين، إلى جانب فريقَي السيب والنهضة من سلطنة عُمان، وفريق الريان من دولة قطر.

واحتدمت المنافسة حتى المباراة النهائية التي جمعت بين لاعبي فريق Falcons، AbuMakkah وMsdossary7، حيث حسم الأخير اللقب لصالحه بفوزه بنتيجة 12-3.

أما في منافسات Street Fighter 6، فقد ارتفع مستوى التحدي بمشاركة تسعة أندية من الدول الخليجية الست، ما أضفى طابعاً تنافسياً لافتاً على البطولة.

ومثّل المملكة العربية السعودية فريقا The Vicious وTwisted Minds، إلى جانب فريق TriForce من دولة الكويت، ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية من دولة الإمارات، وفريق KHK Esports من مملكة البحرين، بالإضافة إلى فريقَي النهضة والسيب من سلطنة عُمان، وفريقَي S-City وTeam Mana من دولة قطر.

وفي المباراة النهائية، تواجه اللاعب Latif من فريق Twisted Minds مع اللاعب GTR من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-1 لصالح Latif، في مباراة مشوّقة شهدت تنافساً شديداً حتى اللحظات الأخيرة.

شكّل الحدث منصة ريادية لتوسيع آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ شهد توقيع خمس مذكرات تفاهم استراتيجية بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وكلٍّ من الاتحاد البحريني للرياضات الإلكترونية، واللجنة العُمانية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والاتحاد القطري للرياضات الإلكترونية، والاتحاد الإماراتي للرياضات الإلكترونية، ونادي الكويت للرياضات الإلكترونية.

وتسعى هذه الاتفاقيات إلى ترسيخ التعاون بين الاتحادات الخليجية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وإتاحة الفرص لتطوير المواهب وصقلها، بما يسهم في دعم كافة فئات المنافسة وتمكين الأجيال الناشئة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الدول الست.

وقال تركي الفوزان الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: «تمثل هذه الاتفاقيات لحظة مهمة في مسيرة تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية على مستوى منطقة الخليج، فالتعاون الاستراتيجي يُعد ركيزة أساسية لتسريع برامج تطوير المواهب، وإطلاق مبادرات تدريبية مؤثرة، وتعزيز منافسات الفئات كافة، الأمر الذي يرسخ مكانة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية خليجياً وعالمياً».