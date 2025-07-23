الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مدينة الأمان

مدينة الأمان
24 يوليو 2025 00:01

في كل عام يترسخ موقع أبوظبي عالمياً بكونها المدينة الأكثر أماناً في العالم؛ بفضل الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، بتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة، لتوفير أفضل بيئة من الأمن والاستقرار لمواطنيها وللمقيمين على أرضها ممن ينتمون لأكثر من 200 جنسية، يتعايشون بانسجام ووئام وتناغم، في ظل منظومة تشريعية تضمن حقوق جميع الأفراد، وتعزز قيم المجتمع التاريخية بالتسامح والتعايش، وترتقي بجودة الخدمات الشرطية لأفضل المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
منذ عام 2017، وللعام التاسع على التوالي، ما زالت أبوظبي في صدارة مؤشر موقع الإحصائيات الإلكتروني «نومبيو»، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بوضع الأمن والأمان على رأس الأولويات، بهدف ضمان ‏راحة ورفاهية المواطن والمقيم والزائر، ورفع مستوى الطمأنينة في المجتمع، وتعزيز جاذبية الإمارة والدولة للعمل والإقامة وممارسة الأعمال والسياحة، بما يصب حاضراً ومستقبلاً في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية واستدامتها.
هذه الجهود الأمنية البارزة في أبوظبي، ومدن الدولة كافة، تتوازى مع ثقافة مجتمعية تعلي من قيمة الأمن والأمان، وإدراك الأفراد لضرورة الشراكة مع مختلف السلطات الأمنية للحفاظ على تلك المكتسبات الوطنية، واستمرار الريادة الأمنية والمرونة العالية في التعامل مع المستجدات ‏والأحداث الأمنية، بما يعزز مستوى الثقة الدولية بالسياحة، والاستثمار، والعمل، والإقامة في ربوع الوطن الذي يرحب بالعالم دوماً.

أخبار ذات صلة
للعام التاسع على التوالي.. أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم
الإمارات تؤكد مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي
الأمن والأمان
الإمارات
أبوظبي
مدينة أبوظبي
آخر الأخبار
طائرة من طراز إيه.إن-24 (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اختفاء طائرة ركاب روسية
اليوم 10:28
ترامب
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: ترامب يزور مجلس الاحتياطي الفيدرالي
اليوم 10:21
بنفيكا «المحطة القادمة».. جواو فيليكس في «حالة انهيار»!
الرياضة
بنفيكا «المحطة القادمة».. جواو فيليكس في «حالة انهيار»!
اليوم 10:00
نجوم الدوري الأميركي يتألقون في غياب ميسي!
الرياضة
نجوم الدوري الأميركي يتألقون في غياب ميسي!
اليوم 09:56
هل غاب ميسي عن مباراة كل النجوم لتجنب مواجهة راموس؟
الرياضة
هل غاب ميسي عن مباراة كل النجوم لتجنب مواجهة راموس؟
اليوم 09:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©