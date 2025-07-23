مدينة الأمان

في كل عام يترسخ موقع أبوظبي عالمياً بكونها المدينة الأكثر أماناً في العالم؛ بفضل الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، بتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة، لتوفير أفضل بيئة من الأمن والاستقرار لمواطنيها وللمقيمين على أرضها ممن ينتمون لأكثر من 200 جنسية، يتعايشون بانسجام ووئام وتناغم، في ظل منظومة تشريعية تضمن حقوق جميع الأفراد، وتعزز قيم المجتمع التاريخية بالتسامح والتعايش، وترتقي بجودة الخدمات الشرطية لأفضل المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

منذ عام 2017، وللعام التاسع على التوالي، ما زالت أبوظبي في صدارة مؤشر موقع الإحصائيات الإلكتروني «نومبيو»، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بوضع الأمن والأمان على رأس الأولويات، بهدف ضمان ‏راحة ورفاهية المواطن والمقيم والزائر، ورفع مستوى الطمأنينة في المجتمع، وتعزيز جاذبية الإمارة والدولة للعمل والإقامة وممارسة الأعمال والسياحة، بما يصب حاضراً ومستقبلاً في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية واستدامتها.

هذه الجهود الأمنية البارزة في أبوظبي، ومدن الدولة كافة، تتوازى مع ثقافة مجتمعية تعلي من قيمة الأمن والأمان، وإدراك الأفراد لضرورة الشراكة مع مختلف السلطات الأمنية للحفاظ على تلك المكتسبات الوطنية، واستمرار الريادة الأمنية والمرونة العالية في التعامل مع المستجدات ‏والأحداث الأمنية، بما يعزز مستوى الثقة الدولية بالسياحة، والاستثمار، والعمل، والإقامة في ربوع الوطن الذي يرحب بالعالم دوماً.