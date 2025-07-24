حدث في بطولة واشنطن للتنس.. 11 إرسالاً ساحقاً والضحية فوكيتش



واشنطن (أ ب)

استهل تايلور فريتز حملته على الملاعب الصلبة في أميركا الشمالية بشكل قوي، من خلال تسديد 11 إرسالاً ساحقاً، وحصد نقطة كسر التعادل في المباراة، التي فاز فيها على ألكسندر فوكيتش 6/ 3 و6/ 2 في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس.

وفي المقابل، ودعت إيما نافارو، المصنّفة الثانية في البطولة، منافسات فردي السيدات، بعد الخسارة أمام ماريا ساكاري 5/ 7 و6/ 4، يذكر أن ساكاري كانت وصيفة نسخة 2023 للأمريكية كوكو جوف.

ويشارك فريتز في هذه البطولة بعد وصوله إلى الدور قبل النهائي ببطولة ويمبلدون التي أقيمت على الملاعب العشبية. وسيحاول تكرار الأداء القوي الذي قدمه في هذه الفترة من الموسم العام الماضي، عندما بلغ أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» في بطولة أميركا المفتوحة.

وسيلتقي فريتز في الدور الثالث مع ماتيو أرنالدي، الذي تغلب على لورينزو سونيجو، المصنّف السادس عشر، بنتيجة 7/ 5 و7/ 5، وتأهل أيضاً أليكس دي مينور، المصنّف السابع، ودانييل ميدفيديف، المصنّف الثامن، وفلافيو كوبولي، المصنّف التاسع، وجيري ليهتشكا، المصنّف الحادي عشر، ولكن أندري روبليف، المصنّف الخامس، خسر أمام الأميركي ليرنر تين 5/ 7 و2/ 6، كما خسر أليكسي بوبيرين، المصنّف العاشر، أمام ووي بينج 5/ 7 و7/ 5 و3/ 6.

يذكر أن تين حقق أربعة انتصارات هذا الموسم على لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل. وفي المقابل، انتهت مسيرة فينوس وليامز، في منافسات الزوجي مع شريكتها هايلي بابتيست في الدور الثاني عقب الخسارة أمام الزوجي المكوّن من تايلور تاونسيند وتشانج شواي 4/ 6 و6/ 3 و6/ 10.