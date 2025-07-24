بوجاتشار.. الخامس بين «أساطير الصدارة» في تاريخ طواف فرنسا



عمرو عبيد (القاهرة)

يقترب تادي بوجاتشار بشدة من التتويج بلقب طواف فرنسا، حيث حافظ نجم فريق «الإمارات - إكس آر جي» على قمة الترتيب العام خلال الجولات السابقة، قبل المراحل الأخيرة من السباق، وبعد احتفاظه بقميص الصدارة الأصفر عقب نهاية المرحلة الـ17، سجّل بوجاتشار رقماً شخصياً جديداً، وضعه في المرتبة الخامسة بين «أساطير» طواف فرنسا عبر التاريخ.

نجم فريق الإمارات تمكّن من خوض 50 مرحلة «يومياً» في تاريخ السباق الفرنسي، مرتدياً القميص الأصفر الخاص بصدارة الترتيب العام، ليحتل المركز الخامس «التاريخي»، بعدما حقّق ذلك خلال 5 سنوات، وجاءت البداية في عام 2020، بمشاركته الأولى، التي قاد فيها السباق خلال مرحلتين بالقميص الأصفر، ثم توهّج في سباق 2021 ليحتل الصدارة في 14 جولة، مقابل 5 مراحل في نُسخة 2022 من السباق الفرنسي.

ورغم حصوله على وصافة السباق في عام 2023، فإنه لم يتصدّر المشهد في أي مرحلة وقتها، لكنه عاد بكل قوة ليحصد رقمه الأفضل على الإطلاق في طواف فرنسا العريق، عام 2024، إذ ارتدى القميص الأصفر طوال 19 مرحلة، منها الـ18 الأخيرة توالياً، وها هو يواصل تألقه هذا العام، بتصدره 10 مراحل من السباق الحالي، بينها آخر 6 مراحل بين الجولتين 12 و17، ومن المُتوقّع استمرار بوجاتشار في الصدارة حتى نهاية السباق، ليرفع رصيده إلى صدارة 14 مرحلة، على غرار ما حققه في سباق 2021، ووقتها سيصل رقمه الخاص بارتداء القميص الأصفر إلى 54 في القائمة التاريخية.

ولا يسبق نجم الفريق الإماراتي في تلك القائمة التاريخية سوى 4 «أساطير»، إذ يتساوى مع الأيقوني الفرنسي جاك أنكويتيل في ارتداء القميص الأصفر طوال 50 مرحلة، لكن نجم فرنسا القديم حصد ذلك خلال 7 سنوات، بين 1957 و1964، ولهذا يتفوق بوجاتشار عليه بحسابات المعدلات، في حين يتصدّر القائمة «الأسطوري» البلجيكي، إيدي ميركس، الذي ارتدى القميص الأصفر 96 مرة، علماً بأن الرقم القانوني كان 97، لكن ميركس رفض ارتداءه بعد إصابة لويس أوكانيا في الجولة ال14 من سباق عام 1971، ليحظى ميركس بشرف وتقدير كبيرين إزاء هذا الموقف النبيل.

الثاني في القائمة هو الفرنسي بيرنار إينو، الذي ارتدى القميص الأصفر في 75 مرحلة عبر تاريخ مشاركاته في طواف بلده، يليه الإسباني «الثالث»، ميجيل إندوريان، صاحب الصدارة في 60 جولة، مقابل 59 للبريطاني كريس فروم، الذي حصد ذلك خلال 4 سنوات بين 2013 و2017، ويُمكن لبوجاتشار التقدّم أكثر في تلك القائمة، وربما يصل إلى المركز الثالث خلال الموسم المُقبل.