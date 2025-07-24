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العراق يفتتح مشروعي غاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني يفتتح مشروعا للغاز
24 يوليو 2025 21:40

افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مشروعين للغاز الطبيعي في البصرة سيدعمان هدف بغداد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2027.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في منشور على تطبيق "إنستجرام"، إن وحدة غاز جاف بمعمل تسييل الغاز في البصرة ستضيف 170 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز وألف طن يوميا من غاز البترول المسال.
أما المشروع الثاني، وهو محطة الفيحاء المركزية لمعالجة الغاز، فجاء في المنشور أنه صُمم لمعالجة 130 مليون قدم مكعبة في اليوم.
وقال مصدر في وزارة النفط إنه مع تحسن التقاط الغاز، من المتوقع أن يصل إنتاج المكثفات إلى 200 ألف برميل يوميا قريبا، مما يتيح زيادة كميات التصدير ومزيج الطاقة المحلي.

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