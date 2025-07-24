الإمارات في مقدمة موقف عربي إسلامي ثابت ومتجدد برفض جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وآخرها مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، وهو إعلان مدان، ولا يتعدى كونه خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً للقرارات الأممية بهذا الخصوص.

ومع تفاقم الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع، فإنّ مثل هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي، سيتسبب في تأجيج التوتر في المنطقة، ولا بد من العمل إقليمياً ودولياً لوقف سياسة إسرائيل بفرض الأمر الواقع بالقوة، بما يقوِّض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، ويقضي على أفق حل الدولتين.

يجب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووضع حد للاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المتزايدة، وهجمات المستوطنين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والعمل على نزع فتيل الصراع عبر إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، كونه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.