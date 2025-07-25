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"التغير المناخي والبيئة" تنشر تنويها بشأن منتج ملوث ببكتيريا السالمونيلا

شعار وزارة التغير المناخي والبيئة
25 يوليو 2025 17:05

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات الرقابية المحلية، أن منتج Spread Pistachio CaCao Cream With Kadayef للعلامة التجارية Emek والتي تُنتج خارج الدولة وغير موجودة في الأسواق المحلية، يتم الترويج لها كشوكلاتة مستوحاة من نكهات شوكولاتة دبي.
وأضافت الوزارة، في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "شوكولاتة دبي المتعارف عليها، والمتوفرة بنسخها المختلفة في أسواق الدولة، خالية من التلوث بالسالمونيلا".

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وأكدت الوزارة "يأتي هذا التوضيح في ضوء البيان الصادر من مؤسسة الغذاء والدواء الأميركية، والذي أوضحت فيه أن المنتج يقتصر على الأسواق الأميركية".
ونوهت الوزارة إلى أن التحذير يشير إلى أن المنتج يتم تسويقه على أنه من منتجات "شوكولاتة دبي"، مؤكدة أن هذا المنتج المصنع خارج الدولة مستوحى من ذات النكهات المعروفة لـ "شوكولاتة دبي" وهو الاسم المتعارف عليه لمنتجات FIX Dessert Chocolatier (وهي علامة بدأت من دبي وتشتهر بتقديم شوكولاتة فاخرة بنكهات مميزة مستوحاة من المطبخ الشرقي) والتي تخضع لأعلى معايير السلامة والجودة. 
تؤكد الوزارة على التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية وضمان حماية صحة المستهلكين من خلال التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة التغير المناخي والبيئة
غذاء
الأسواق المحلية
بكتيريا السالمونيلا
الشكولاتة
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