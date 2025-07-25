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حل الدولتين

حل الدولتين
26 يوليو 2025 00:01

الإمارات تعرب عن تقديرها لإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة؛ خاصة أنّه يأتي في ظل حرب مستمرة في قطاع غزة تسببت بأزمة إنسانية كارثية، وتصاعد التوتر في المنطقة جراء الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما ينبه إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، والعمل بشكل جماعي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، يؤكد ترحيب الإمارات بهذه الخطوة التي تعزز جهود المجتمع الدولي نحو حل الدولتين، كونه الطريق الوحيد لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء الصراع في المنطقة، كما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته؛ لتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلامٍ وأمن واعترافٍ متبادل، ويمهد لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة.
الإمارات تدعم الجهود الإقليمية والدولية كافة، لتحقيق حل الدولتين، وتسعى عبر اتصالاتها وحراكها المكثف إقليمياً ودولياً، للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في حماية أرواح المدنيين كافة، ويوفر الإغاثة الإنسانية العاجلة لهم،  كما يسهم في خفض حدة التصعيد وبناء الثقة، تمهيداً لاستئناف مفاوضات جادة وفعّالة، استناداً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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