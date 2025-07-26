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حريق يتسبب في خسائر بمليون يورو في ألمانيا

حريق يتسبب في خسائر بمليون يورو في ألمانيا
26 يوليو 2025 10:35

 تسبب حريق اندلع في آلة بيع زجاجات فارغة بأحد المتاجر في مدينة كالف الألمانية في أضرار تقدر بحوالي مليون يورو.
وأوضح متحدث باسم الشرطة أن جميع البضائع في المتجر قد تضررت بسبب النيران والدخان، ولم يعد من الممكن بيعها، كما أتت النيران على سقف المتجر، الواقع في منطقة صناعية بالمدينة أمس الجمعة.
ووفقا للبيانات، اندلع الحريق بسبب عطل فني في الآلة.
وقد أخلى الموظفون المتجر فور اندلاع الحريق. وقال رئيس إدارة الإطفاء في المدينة، ماركوس فرانك: "بفضل الإجراءات المثالية للموظفين، لم تقع إصابات".
ووفقا لإدارة الإطفاء، التي نشرت 107 أفراد من طاقمها للسيطرة على الحريق، تصاعد دخان أسود كثيف من الآلة، وسمع دوي فرقعات مدوية من الزجاجات البلاستيكية.
وبحسب البيانات، استشعرت فرق الإطفاء حرارة الحريق الشديدة حتى قبل وصولها إلى باب المتجر.
وبعد أكثر من ثلاث ساعات، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد جميع الجمر.
وقامت الوكالة الاتحادية للإغاثة التقنية بتركيب سقف مؤقت للمتجر. 

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المصدر: د ب أ
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