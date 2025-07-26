رسالة إلى «الرابطة الأميركية» بعد إيقاف ميسي!



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، إيقاف ليونيل ميسي وجوردي ألبا، لاعبي إنتر ميامي، لعدم حضورهما مباراة كل النجوم التي أقيمت بين فريق الدوري الأميركي أمام فريق الدوري المكسيكي في أوستن بولاية تكساس.

ولن يكون ألبا وميسي متاحين لمباراة ناديهما مع إف سي سينسيناتي، السبت، بسبب غيابهما عن مباراة كل النجوم في الدوري الأميركي، حسبما أعلنت رابطة الدوري رسمياً.

وأوضح خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي، أن ميسي وألبا لم يتدربا خلال الأسبوع بسبب الإرهاق العضلي، وكان من المقرر أن يعود ميسي وجوردي للتدريبات الجماعية اليوم فقط، حيث تدربا بشكل منفصل طوال الأسبوع، وفقاً لما ذكره ماسكيرانو، وعن ميسي، أوضح المدرب أنه يشعر بإرهاق طبيعي بسبب عدد المباريات والدقائق التي شارك فيها في الآونة الأخيرة».

وانتهز ماسكيرانو الفرصة أيضاً لإرسال رسالة إلى رابطة الدوري الأميركي، مطالباً بعدم تزامن مباراة كل النجوم مع مواعيد المسابقات الرسمية، وقال النجم الأرجنتيني: «إذا أرادوا إقامة مثل هذه الفعاليات، فلا ينبغي أن تتزامن مع أيام مباريات الدوري، اللعب في منتصف الأسبوع بهذا الجدول أمرٌ مرفوض».

ووفقاً للوائح الدوري الأميركي، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم من دون موافقة مسبقة من الدوري سيتم إيقافه تلقائياً عن المشاركة في المباراة التالية لفريقه، واختير اللاعبان لتمثيل فريق الدوري الأميركي ضد فريق الدوري المكسيكي، لكن تم استبعادهما من الحدث قبل ساعات من بدء المباراة.