السبت 26 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الصين تحذر من "احتكار الذكاء الاصطناعي"

الصين تحذر من "احتكار الذكاء الاصطناعي"
26 يوليو 2025 14:12

 ذكر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج أن بلاده ستقود إنشاء منظمة دولية لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مشترك، سعيا لضمان عدم استئثار عدد محدود من الدول والشركات على هذه التكنولوجيا التي تغير العالم.
وقال لي تشيانج أمام مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنغهاي اليوم السبت إن الذكاء الاصطناعي يحمل مخاطر تتراوح بين فقدان الوظائف على نطاق واسع إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تتطلب من الدول العمل معا لمعالجتها، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
وتابع ثاني أكبر مسؤول في بكين خلال القمة التكنولوجية السنوية الأهم في الصين أن هذا يعني المزيد من التبادلات الدولية.
ولم يذكر لي أي دولة في خطابه القصير الذي ألقاه في بداية الحدث. لكن مسؤولين تنفيذيين ومسؤولين صينيين استهدفوا جهود واشنطن الرامية إلى الحد من قطاع التكنولوجيا في الدولة الأسيوية، بما في ذلك فرض قيود على تصدير رقائق شركة إنفيديا كورب التي تعد حيوية لتطوير الذكاء الاصطناعي.  

أخبار ذات صلة
بكين تحذر من كوارث جيولوجية بعد هطول أمطار غزيرة
إجلاء الآلاف جراء عواصف في الصين
المصدر: د ب أ
الصين
آخر الأخبار
ممثلون مصريون
الترفيه
مصر تطلق خطة وطنية لإحياء صناعة السينما
اليوم 17:31
سالم عبدالرحمن يحصد برونزية مهرجان بيل للشطرنج
الرياضة
سالم عبدالرحمن يحصد برونزية مهرجان بيل للشطرنج
اليوم 17:30
آثار معارك وقصف في أوكرانيا
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تحقيق تقدم كبير في أوكرانيا
اليوم 17:11
«الفيفا» يفتتح «المكتب الإقليمي» في المغرب
الرياضة
«الفيفا» يفتتح «المكتب الإقليمي» في المغرب
اليوم 17:03
جندي أوكراني يطلق قذائف
الأخبار العالمية
قتيلان بضربات استهدفت روسيا
اليوم 16:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©