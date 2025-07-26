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توماس مولر.. «القفزة الكبيرة» عبر الأطلسي!

توماس مولر.. «القفزة الكبيرة» عبر الأطلسي
26 يوليو 2025 20:45

واشنطن (أ ف ب)

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أعلن النجم الألماني توماس مولر المهاجم الأيقوني لبايرن ميونيخ انتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد ربع قرن قضاها في صفوف النادي البافاري.
وفي مقطع فيديو مقتضب ظهر فيه مولر جالساً على كرسي عند حافة المياه إلى جانب والده وشقيقه، وارتدى الثلاثة قبعات خاصة برعاة البقر وتحدثوا باللغة البافارية، قبل أن يعلن «الآن حان الوقت لاتخاذ القفزة الكبيرة عبر المحيط الأطلسي».
ولم يكشف ابن الـ 35 عاماً عن هوية النادي الذي سيدافع عن ألوانه.
وخاض مولر مبارياته الأخيرة بقميص البايرن في مونديال الأندية الذي أقيم أخيراً في الولايات المتحدة، بعدما ودّع الجماهير البافارية نهاية مايو بعد 25 عاماً من الوفاء لجماهير ملعب «أليانز أرينا» حقق خلالها لقب الدوري الألماني 13 مرة، ضمن سجل زاخر بالألقاب.
وبعدما تم تداول اسمه في أستراليا، سيتابع صاحب القميص الرقم 25 مع البايرن مسيرته الكروية في الملاعب الأميركية، في حين ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن لوس أنجلوس أف سي قد يكون الوجهة المفضلة لمولر من بين أندية عدة.
انضم بطل مونديال البرازيل 2014 مع منتخب بلاده إلى مركز التنشئة في بايرن ميونيخ في سن الـ 10 أعوام، وذلك في صيف عام 2000، ومنذ ذلك الوقت لم يغادر العملاق البافاري خلال ربع قرن، بات خلال تلك الفترة أسطورة حيّة في النادي الذي أحرز معه 33 لقباً، منها لقبان في دوري أبطال أوروبا.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
توماس مولر
أميركا
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