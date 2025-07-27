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الرياضة

نهيان بن زايد يهنئ «الإمارات للدراجات» بلقب «طواف فرنسا»

نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى
27 يوليو 2025 22:35

 أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، فريق «الإمارات -إكس آر جي»، بالفوز للمرة الرابعة بلقب سباق فرنسا الدولي «تور دي فرانس»، وقال سموه «نبارك - مجدداً - لفريق الإمارات إكس آر جي هذا الإنجاز العالمي المستحق، الذي يعكس التميز الرياضي والتخطيط الاحترافي، إن الفوز بلقب طواف فرنسا 2025 يؤكد مكانة رياضة الإمارات على الساحة الدولية، ويجسّد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير قطاع الرياضة والرياضيين، نحيّي العزيمة والإصرار اللذين ألهما العالم، ونفخر بأن يكون هذا النصر ثمرة جهد مخلص لرفع راية الوطن خفاقة في المحافل الدولية».
ومن جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نُهنئ فريق الإمارات إكس آر جي على تحقيقه الفوز الرابع بلقب طواف فرنسا 2025، الأعرق والأصعب في العالم، ونثمن عالياً الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، وحرصها المستمر على دعم وتطوير الرياضة الإماراتية، ونبارك لأبطال الفريق كافة، وللأيقونة تادي بوجاتشار، الذي واصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب، محققاً 21 فوزاً في مراحل طواف فرنسا في تاريخه، منها 4 مراحل في نسخة هذا العام، تمنياتنا للفريق بالمزيد من التألق والإنجازات في المحافل العالمية».
وقال مطر سهيل اليبهوني، رئيس فريق الإمارات إكس آر جي: «فخورون بهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق بفضل تضافر جهود الجميع من دراجين إلى الجهازين الفني والإداري، الفوز بلقب طواف فرنسا 2025 هو تتويج لمسيرة طويلة من الإعداد والتفاني، ورسالة واضحة أن الطموح الإماراتي لا حدود له، نشكر القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود والمتابعة المستمرة، ونعد بمواصلة العمل لرفع راية الإمارات في جميع الاستحقاقات المقبلة». 

الإمارات
نهيان بن زايد
فريق الإمارات للدراجات
طواف فرنسا
عارف العواني
مطر اليبهوني
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