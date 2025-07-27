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طيور الخير

طيور الخير
28 يوليو 2025 00:15

 بعد ساعات على إعلان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة، نفذت الإمارات عملية الإسقاط الجوي الـ 54 فوق القطاع ضمن عملية طيور الخير بالتعاون مع الأردن، لإغاثة السكان الذين يرزحون تحت معاناة إنسانية كبيرة، جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ أشهر.
المساعدات الإماراتية التي وصلت إلى أكثر من 44% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لغزة، براً وجواً وبحراً، تنطلق من التزام الدولة بالتخفيف من المعاناة، وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي سيظل أولوية، بمشاركة مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، وضمن تحرك موحد لدعم الجهود الإنسانية في القطاع، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف المؤسسات الدولية والأممية لضمان وصول المساعدات بشكل آمن ومستدام.
«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي الـ54، استمراراً للجهود الإماراتية المتواصلة لدعم السكان المدنيين في المناطق المعزولة في القطاع، بالتزامن مع استمرار تدفق المساعدات بحراً وبراً، وتنفيذ مشاريع لتوفير مياه الشرب النظيفة للسكان، وضمان استدامة عمل المخابز، وعلاج المرضى والجرحى، عبر عملية «الفارس الشهم 3» التي لم تتوقف منذ بدء الأزمة عن إمداد الأسر في القطاع بالاحتياجات الملحة للتخفيف من معاناتهم المتفاقمة.

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