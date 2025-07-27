إنجلترا تثأر من إسبانيا وتحتفظ بكأس أوروبا للسيدات



بازل (أ ف ب)



ثأرت إنجلترا لخسارتها نهائي مونديال 2023 أمام إسبانيا، واحتفظت بلقب كأس أوروبا للسيدات في كرة القدم، وذلك بالفوز عليها بركلات الترجيح 3-1 عقب تعادلهما 1-1 بعد التمديد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب «سانت جايكوب-بارك» في بازل السويسرية.

وسجلت كلويه كيلي ركلة الترجيح التي أهدت إنجلترا اللقب الثاني توالياً في تاريخها، بعدما أهدرت ثلاث لاعبات إسبانيات ركلاتهن، بينهن حاملة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم أيتانا بونماتي.

وأنهت إسبانيا الشوط الأول متقدمة برأسية ماريونا كالدينتي بعد عرضية من أونا باتليه، لكن أليسيا روسو أدركت التعادل في الشوط الثاني بكرة رأسية أيضاً بعد عرضية من كلويه كيلي (57).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، لتضطر إنجلترا إلى خوض التمديد للمرة الثالثة توالياً في الأدوار الإقصائية، بعدما تخلصت في ربع النهائي من السويد بركلات الترجيح (2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي)، ثم من إيطاليا في نصف النهائي (2-1 بعد التمديد).

وكان التوفيق من نصيبها مجدداً في النهائي عبر ركلات الترجيح، لتحقق ثأرها من إسبانيا التي تغلبت عليها 1-0 في نهائي مونديال 2023 في سيدني الأسترالية، وتحرمها من اللقب القاري الأول في تاريخها.