الأحد 27 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

إنجلترا تثأر من إسبانيا وتحتفظ بكأس أوروبا للسيدات

إنجلترا تثأر من إسبانيا وتحتفظ بكأس أوروبا للسيدات
27 يوليو 2025 23:25

 
بازل (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مافي جارسيا أكبر متسابقة تفوز بمرحلة في «طواف فرنسا»
إيطاليا تستبعد ملعب مارادونا من «يورو 2032»


ثأرت إنجلترا لخسارتها نهائي مونديال 2023 أمام إسبانيا، واحتفظت بلقب كأس أوروبا للسيدات في كرة القدم، وذلك بالفوز عليها بركلات الترجيح 3-1 عقب تعادلهما 1-1 بعد التمديد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب «سانت جايكوب-بارك» في بازل السويسرية.
وسجلت كلويه كيلي ركلة الترجيح التي أهدت إنجلترا اللقب الثاني توالياً في تاريخها، بعدما أهدرت ثلاث لاعبات إسبانيات ركلاتهن، بينهن حاملة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم أيتانا بونماتي.
وأنهت إسبانيا الشوط الأول متقدمة برأسية ماريونا كالدينتي بعد عرضية من أونا باتليه، لكن أليسيا روسو أدركت التعادل في الشوط الثاني بكرة رأسية أيضاً بعد عرضية من كلويه كيلي (57).
وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، لتضطر إنجلترا إلى خوض التمديد للمرة الثالثة توالياً في الأدوار الإقصائية، بعدما تخلصت في ربع النهائي من السويد بركلات الترجيح (2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي)، ثم من إيطاليا في نصف النهائي (2-1 بعد التمديد).
وكان التوفيق من نصيبها مجدداً في النهائي عبر ركلات الترجيح، لتحقق ثأرها من إسبانيا التي تغلبت عليها 1-0 في نهائي مونديال 2023 في سيدني الأسترالية، وتحرمها من اللقب القاري الأول في تاريخها.

 

كأس أمم أوروبا
إنجلترا
إسبانيا
آخر الأخبار
خروج قطار عن مساره في ألمانيا
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا
اليوم 23:40
إنجلترا تثأر من إسبانيا وتحتفظ بكأس أوروبا للسيدات
إنجلترا تثأر من إسبانيا وتحتفظ بكأس أوروبا للسيدات
اليوم 23:25
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بآلية تسرع اكتشاف الأدوية واللقاحات
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بآلية تسرع اكتشاف الأدوية واللقاحات
اليوم 23:04
بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة تختتم «السادسة» في العين
الرياضة
بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة تختتم «السادسة» في العين
اليوم 22:44
نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى
الرياضة
نهيان بن زايد يهنئ «الإمارات للدراجات» بلقب «طواف فرنسا»
اليوم 22:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©