منتخب السلة يلتقي تونس في «عربية البحرين»

علي معالي (أبوظبي)

يلتقي منتخب الوطني لكرة السلة غداً الاثنين مع منتخب تونس في الجولة الرابعة من منافسات البطولة العربية في نسختها الـ 26، والمقامة حالياً في المنامة بمملكة البحرين.

تأتي هذه المباراة بعد أن خاض منتخبنا 3 مباريات في غاية القوة انتهت بالفوز على الكويت والبحرين في الجولتين الأولى والثانية، والخسارة في الجولة الثالثة أمام منتخب الجزائر بنتيجة 61-99.

وشهدت الجولة «الثالثة» فوز منتخبات عرب القارة الأفريقية على عرب آسيا، حيث نجحت مصر والجزائر وتونس في تحقيق الفوز على الكويت والإمارات والبحرين على التوالي، ونجح منتخب مصر «حامل اللقب»، في الفوز على الكويت 96-65، وهو الفوز الثاني على التوالي لـ«الفراعنة».

كما فازت تونس على البحرين 97-86، ليضيع أمل مستضيف البطولة في المنافسة على اللقب العربي في بطولة تقام على أرضه وبين جماهيره للمرة الأولى، بعد خسارته في مباراتين متتاليتين أمام الإمارات ثم تونس.

وعن مباراة منتخبنا الأخيرة أمام الجزائر والخسارة، قال الدكتور منير بن الحبيب مدرب منتخبنا: «الجهد الكبير المبذول في مباراة البحرين بالجولة الثانية كان له تأثيره الكبير على جهد اللاعبين أمام الجزائر بعد ساعات قليلة من الراحة، كما أن المنافس كان قادماً من راحة لاعبيه، في مقابل جهد كبير من لاعبي منتخبنا».

وبخلاف مباراة منتخبنا مع تونس، يلتقي أيضاً في الجولة الرابعة الجزائر مع قطر، ومصر مع البحرين.