تشاكا يعود إلى «البريميرليج»



فرانكفورت (د ب أ)



يستعد جرانيت تشاكا لاعب وسط باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني لكرة القدم عام 2024 للعودة مجدداً لأجواء الدوري الإنجليزي، في ظل تردد أنباء أن ناديه مستعد لبيعه إلى سندرلاند الصاعد حديثاً لـ «البريميرليج» مقابل 20 مليون يورو (5. 23 مليون دولار).

وذكرت تقارير عديدة أن اللاعب الدولي السويسري عليه إتمام هذه الصفقة بنهاية الشهر الجاري، يوم الخميس المقبل.

وأكد سيمون رولفز المدير الرياضي لباير ليفركوزن: «سنحسم قرارنا بشأن تشاكا هذا الأسبوع، وكلاؤه يعرفون جيداً شروطنا، وإذا لم تتحقق، سيبقى معنا».

لعب تشاكا في إنجلترا بقميص آرسنال لمدة سبع سنوات، خلال الفترة بين عامي 2016 و2023، قبل أن ينضم إلى ليفركوزن بعقد يمتد حتى عام 2028 .

أسهم اللاعب السويسري في تتويج ليفركوزن بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك كأس ألمانيا في موسم 2023-2024 الذي تعرض فيه الفريق لخسارة واحدة أمام أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي.

ويتردد أن سندرلاند مستعد لتلبية مطالب ليفركوزن، وأن النادي الألماني مستعد للاستغناء عن لاعبه رغم تحفظ الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني الجديد للفريق.

قال تين هاج: «لقد استغنى النادي بالفعل عن ثلاثة ركائز مهمة، ولا مجال للاستغناء عن مزيد من اللاعبين، هذا مستحيل، وإلا سنضر قوام الفريق».

ورحل عن ليفركوزن صانع الألعاب فلوريان فيرتز، والظهير جيريمي فريمبونج بانتقالهما إلى ليفربول، وانضم قلب الدفاع جوناثان تاه إلى بايرن ميونيخ، بينما حل تين هاج مكان تشابي ألونسو الذي انتقل لقيادة ريال مدريد.

وتحوم شكوك حول مستقبل عدد آخر من لاعبي ليفركوزن مثل ثنائي الدفاع يييرو هينكابي وأليخاندرو جريمالدو، ولاعب الوسط إكسيكييل بالاسيوس، والمهاجم فيكتور بونيفاس. ويتردد أيضاً أن حارس المرمى لوكاس هراديكي بصدد الانتقال إلى موناكو الفرنسي، وسيحل محله مارك فليكين المنضم حديثاً لصفوف الفريق.