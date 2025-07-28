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الرياضة

«مربط العليا» يحصد اللقب الذهبي في «بومبادور الفرنسية»

«مربط العليا» يحصد اللقب الذهبي في «بومبادور الفرنسية»
28 يوليو 2025 17:30

الشارقة (وام)

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توّج الحصان «فينكس»، المملوك للشيخة علياء بنت فيصل بن خالد بن محمد القاسمي «مربط العليا» في بومبادور الفرنسية، بلقب البطل الذهبي بالإجماع لفئة الفحول، فيما أحرزت الفرس «بيلا إيلينقت» الميدالية الفضية لفئة الأفراس.
وأهدت الشيخة علياء القاسمي هذا الإنجاز لدولة الإمارات، مؤكدة استمرار خطط المربط في التوسع بالمملكة المتحدة في مجال الإنتاج والعروض إلى جانب فتح مزرعة الإمارات للجمهور خلال العام المقبل، لدعم الشباب وتشجيعهم على الانخراط في عالم الخيل العربية الأصيلة.
وأشارت إلى أن هذا النجاح الكبير يعود إلى دعم القيادة الرشيدة معربة عن شكرها لوالدها، الذي لعب دوراً كبيراً في قيادة الرياضة في الدولة خلال توليه وزارة الشباب والرياضة سابقاً، ما كان له الأثر الكبير في ترسيخ مكانة الخيل العربية ورفع راية الدولة عالياً في مختلف المحافل الرياضية.
كان مربط العليا قد افتتح موسم عروض الخيول العربية في أوروبا في يونيو الماضي بفوز ذهبي في بطولة «سيتي أوف كينقز» لجمال الخيول العربية في فرنسا.

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