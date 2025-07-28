إغاثة مستدامة

برنامج الإمارات الإغاثي في غزة يتميز بالتنوع والكثافة والاستدامة، في محاولة لتغطية احتياجات الأهالي الذين يعيشون ظروفاً صعبة وكارثية في القطاع، سواء بتوفير المساعدات الغذائية أو المستلزمات الطبية أو حليب الأطفال، إضافة إلى العمل على تأمين الإمدادات اللازمة لإيصال مياه الشرب النظيفة، انسجاماً مع نهج الدولة الإنساني الراسخ، ومكانتها الرائدة في مجالات العمل الإغاثي.

في يوم واحد، تدخل قافلة مساعدات إماراتية مكونة من 38 شاحنة إلى غزة عبر معبر رفح، محمَّلة بجميع الاحتياجات الإغاثية للسكان، كما تتضمن التجهيزات اللازمة لتشغيل خط المياه الجديد من محطة التحلية الإماراتية في مصر حتى منطقة النزوح، في الوقت الذي استمرت فيه «طيور الخير» بإسقاط المساعدات على القطاع لليوم الثاني على التوالي، لا سيما في المناطق التي يتعذر الوصول إليها براً بسبب الأوضاع الأمنية.

الإمارات مستمرة في عمليتها الإغاثية النوعية «الفارس الشهم 3» التي أمر بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ بدء الأزمة، حيث تضمنت إنشاء جسر جوي وبحري دائم لإغاثة المتضررين، بالإضافة إلى عملية «طيور الخير» التي أسقطت حتى أمس نحو 3750 طناً من المساعدات، وذلك في إطار التزام الدولة المستمر بمساندة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.