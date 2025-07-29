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غوث شامل
30 يوليو 2025 00:15

المساعدات الإماراتية لغوث الأشقاء في غزة لا تتوقف، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فالمواد الغذائية والإغاثية الأساسية، تتدفق إلى القطاع، عبر عشرات الشاحنات المحمَّلة بالاحتياجات المعيشية الضرورية للأسر المتضررة، فيما نفذت «طيور الخير» الإسقاط الـ 56 للمساعدات؛ لتصل كمياتها الإجمالية إلى نحو 3763 طناً، حملتها 195 طائرة منذ بدء المبادرة.
دور محوري للإمارات في إدخال المساعدات إلى غزة يطال المناطق المعزولة بالقطاع، لاسيما التي يصعب الوصول إليها براً نتيجة الأوضاع الأمنية، من خلال إرسال آلاف الشحنات الإغاثية، ودعم تكيات الطعام، وصيانة آبار المياه؛ لضمان توفير المياه الصالحة للاستعمال في ظل الظروف القاسية، إلى جانب تنفيذ أضخم مشروع لتوريد المياه المحلاة من مصر إلى جنوب القطاع، وبناء مستشفيات ميدانية، وإقامة خيام لإيواء النازحين. 
الإمارات تواصل العمل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها في غزة بمختلف الوسائل المتاحة، وتدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، كما تسعى حثيثاً نحو إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، عبر التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتعزيز فرص الوصول إلى مسار سياسي، يقود إلى تحقيق حل الدولتين.

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