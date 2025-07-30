الخميس 31 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة للإمارات يقودها أخي محمد بن زايد

محمد بن راشد
30 يوليو 2025 12:39

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات..وقد حققت الإمارات نمواً كبيراً بلغ 24% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق.
وأكد سموه أن الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
وقال سموه عبر منصة إكس:"اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% فقط.. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط) وقفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين".
وأضاف سموه:"الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد حفظه الله .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم باذن الله" .

أخبار ذات صلة
مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 10:51
"الوطني الاتحادي" يلتقي عدداً من الوفود البرلمانية بمؤتمر رؤساء البرلمانات في جنيف
علوم الدار
"الوطني الاتحادي" يلتقي عدداً من الوفود البرلمانية بمؤتمر رؤساء البرلمانات في جنيف
اليوم 15:16
مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
علوم الدار
مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
اليوم 15:12
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
الرياضة
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
اليوم 15:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
اليوم 14:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©