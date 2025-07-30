بمواقف إنسانية وعملية راسخة، تكثف الإمارات جهودها السياسية والإغاثية واتصالاتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتحقيق حل عادل ومستدام يضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وينهي الصراع، ويُمهِّد لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة كلها. والأولوية القصوى الآن هي «التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية للقطاع ودون عوائق»، كما قال أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. يؤكد الاتصال مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية في السياسة الإماراتية، وعلى التزامنا الراسخ بإيجاد حل شامل ودائم، قائم على أساس حل الدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبناء مستقبل تنعم فيه الشعوب بالسلام والتنمية. ترى الإمارات أن المنطقة تمر بلحظة مفصلية تتطلب من المجتمع الدولي تحمُّل مسؤولياته، والعمل بشكل جماعي لتفعيل المسار السياسي، في إطار القرارات الدولية ذات الصلة. في الوقت نفسه، تواصل الدولة إغاثة سكان غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أسقطت حتى الآن أكثر من 3775 طناً من المساعدات، بالإضافة إلى عشرات الشاحنات التي تدفقت عبر القطاع بكل أشكال المساعدات.