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محمد الشرقي يلتقي ماجدة الكتبي الفائزة بالبرونزية في «الألعاب الآسيوية»

محمد الشرقي يلتقي ماجدة الكتبي الفائزة بالبرونزية في «الألعاب الآسيوية»
31 يوليو 2025 18:50

 الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، البطلة ماجدة الكتبي، لاعبة منتخب الإمارات الوطني للتايكواندو، لفوزها بالميدالية البرونزية في بطولة الألعاب الآسيوية بماليزيا.
وهنّأ سموه، اللاعبة ماجدة الكتبي وأسرتها؛ لتحقيقها هذا الإنجاز الرياضي، الذي يضاف إلى إنجازات أبناء الإمارات في المحافل والمنافسات الإقليمية والدولية.
وأكّد سموه، اهتمام حكومة الفجيرة بدعم أصحاب المواهب الرياضية وتقدير منجزاتهم، منوّهاً بمتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمميزين من الرياضيين، ودعمهم، وتشجيعهم لمواصلة تطوير مهاراتهم، وتمثيل الدولة في المحافل كافة، والوصول إلى منصات التتويج العالمية.
وعبّرت الكتبي عن شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد الفجيرة، على اهتمام ودعم سموه لأصحاب الإنجازات الرياضية من أبناء الفجيرة، مؤكّدة مواصلة التدريب والتطوير لتحقيق المزيد من الإنجازات.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس اتحاد التايكواندو، ووليّا أمر ماجدة الكتبي.

الإمارات
الفجيرة
محمد الشرقي
التايكواندو
ماليزيا
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