«أبوظبي العالمية للجرابلينج» تنطلق الجمعة في منطقة العين



العين (الاتحاد)



تنطلق النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025، الجمعة، في مركز أدنيك العين، وتستمر إلى 3 أغسطس، ومن المتوقع أن تستقطب مئات الرياضيين من أكثر من 20 دولة إلى منطقة العين.

وتأتي المبادرة بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي رسمي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة، حيث أكدت اكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولة، وذلك بحضور سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ وطارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، إلى جانب نخبة من اللاعبين المشاركين في البطولة، بمن فيهم فيليبي أندرو «البرازيل»، ليتيشا كاردوزو «البرازيل»، تاميرلان إسليميسوف «روسيا»، ليسي فاهت «إستونيا»، سالم القبيسي «الإمارات»، بويا رحماني «إيران».

وقال سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تُعدّ استضافة النسخة الأولى من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج، في منطقة العين، خطوة غير مسبوقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي محطة فارقة، تعكس تطور المجال الرياضي في الإمارات، وتعزّز من مكانتنا مركزاً رائداً لاستضافة الفعاليات الرياضية القتالية على المستوى العالمي».

وأضاف: «تأتي استضافة هذا الحدث في إطار رؤية استراتيجية تنتهجها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتلبية الطلب المتزايد على الرياضات القتالية، ومنها الجرابلينج، التي تُعدّ من أكثر الرياضات نمواً وانتشاراً حول العالم، ونحن في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، نؤمن بدور الرياضة في تعزيز التقارب بين الشعوب، وتنشيط الاقتصاد السياحي، وخلق تجارب استثنائية للزوار، ولا سيما في مدينة العين، بما تزخر به من مقومات ثقافية أصيلة، وطبيعية خلّابة وفريدة».

وبدوره، أكد طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، أن اللجنة المنظمة للبطولة أكملت جميع التحضيرات والاستعدادات لتقديم تجربة تواكب أعلى معايير التميز للرياضيين والمشجعين على حد سواء.

وأشار إلى أن الإقبال الدولي القوي يعكس النمو العالمي السريع لهذه الرياضة، ومكانة أبوظبي المتنامية وجهة رائدة للرياضات القتالية، وقال: «ينسجم إطلاق البطولة مع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير الرياضة، حيث نسعى لإرساء منصة تستقطب الرياضيين من جميع أنحاء العالم، وتمنحهم فرصة التنافس باحترافية فضلاً عن تعزيز مكانة منطقة العين كوجهة رئيسية لاستضافة فعاليات الرياضات القتالية، نفخر بأن يصبح اسم أبوظبي مرادفاً لأبرز الفعاليات والبطولات الرياضية عالمية المستوى، ونتطلّع إلى أن تفتح هذه النسخة من البطولة آفاقاً جديدة لممارسي رياضة الجرابلينج».

وأكد البحري أنه في العام المقبل، يحصل رياضي ورياضية من نخبة المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج والبطولات الثلاث لجائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج، على فرصة المشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم، وسيتم الإعلان عن الأسماء في ختام بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2026.

ومن المقرر أن تبدأ البطولة بنزالات فئة المحترفين وفوق 35 عاماً حتى نصف النهائي في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني نزالات فئتي الناشئين والهواة حتى النهائيات، ويشهد اليوم الختامي تصفيات المركز الثالث ونهائيات البطولة لفئة المحترفين، ويحصل الفائزون على 2000 نقطة تصنيفية من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وجوائز نقدية قيّمة، وفقاً للوائح جولة الرابطة.

وتم اختيار منطقة العين لتكون موقع استضافة البطولة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الفعاليات الرياضية الكبرى في جميع أنحاء أبوظبي، وتسليط الضوء على وجهاتها الثقافية الغنية.