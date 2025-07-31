الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشاب زيزيه» ينتقل إلى نيوم

«الشاب زيزيه» ينتقل إلى نيوم
31 يوليو 2025 22:30

 
نانت (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الاتفاق السعودي يضم كوكا
موناكو يُطيح تورينو بـ «ثلاثية معنوية»


انتقل المدافع الشاب جوناتان زيزيه من نانت إلى نيوم الصاعد حديثاً إلى دوري النخبة السعودي لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن النادي الفرنسي الذي حقق أكبر صفقة في تاريخه، بعدما نال 20 مليون يورو للتخلي عن ابن العشرين عاماً بحسب التقارير.
ووصل زيزيه الذي غالباً ما يقارن بنجم دفاع أرسنال الإنجليزي الدولي الفرنسي وليام صليبا، إلى نانت عام 2013 وشق طريقه في الفرق العمرية، قبل ترقيته للعب مع الكبار عام 2023، حيث خاض حتى نهاية الموسم الماضي 32 مباراة في الدوري الفرنسي و35 في المسابقات كافة.
وكان زيزيه الذي خاض حتى الآن ثلاث مباريات مع المنتخب الفرنسي لدون 21 عاماً، محط اهتمام فياريال الإسباني أيضاً، لكنه فضل الانتقال إلى الدوري السعودي كي يدافع عن ألوان الوافد الجديد مقابل راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو بحسب التقارير الإعلامية.
وبات زيزيه خامس الوافدين من الدوري الفرنسي إلى نيوم هذا الصيف بعد ألكسندر لاكازيت، الجزائري سعيد بن رحمة، الإيفواري أمادو كونيه والحارس البولندي مارسين بولكا.
وسيلعب زيزيه تحت إشراف مدرب فرنسي أيضاً بشخص كريستوف جالتييه الذي أحرز لقب الدوري الفرنسي مرتين مع ليل 2021 وسان جيرمان عام 2023، كما أشرف أيضاً على سانت إتيان ونيس والدحيل القطري.

السعودية
الدوري السعودي
نانت
الدوري الفرنسي
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©