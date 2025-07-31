«الشاب زيزيه» ينتقل إلى نيوم



نانت (أ ف ب)



انتقل المدافع الشاب جوناتان زيزيه من نانت إلى نيوم الصاعد حديثاً إلى دوري النخبة السعودي لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن النادي الفرنسي الذي حقق أكبر صفقة في تاريخه، بعدما نال 20 مليون يورو للتخلي عن ابن العشرين عاماً بحسب التقارير.

ووصل زيزيه الذي غالباً ما يقارن بنجم دفاع أرسنال الإنجليزي الدولي الفرنسي وليام صليبا، إلى نانت عام 2013 وشق طريقه في الفرق العمرية، قبل ترقيته للعب مع الكبار عام 2023، حيث خاض حتى نهاية الموسم الماضي 32 مباراة في الدوري الفرنسي و35 في المسابقات كافة.

وكان زيزيه الذي خاض حتى الآن ثلاث مباريات مع المنتخب الفرنسي لدون 21 عاماً، محط اهتمام فياريال الإسباني أيضاً، لكنه فضل الانتقال إلى الدوري السعودي كي يدافع عن ألوان الوافد الجديد مقابل راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو بحسب التقارير الإعلامية.

وبات زيزيه خامس الوافدين من الدوري الفرنسي إلى نيوم هذا الصيف بعد ألكسندر لاكازيت، الجزائري سعيد بن رحمة، الإيفواري أمادو كونيه والحارس البولندي مارسين بولكا.

وسيلعب زيزيه تحت إشراف مدرب فرنسي أيضاً بشخص كريستوف جالتييه الذي أحرز لقب الدوري الفرنسي مرتين مع ليل 2021 وسان جيرمان عام 2023، كما أشرف أيضاً على سانت إتيان ونيس والدحيل القطري.