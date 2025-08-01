بوتين: بدء إنتاج متسلسل لأحدث صاروخ فرط صوتي

أعلن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن موسكو بدأت إنتاج صاروخ "أوريشنيك" بشكل متسلسل، وهو أحدث جيل من صواريخها الفرط صوتية القادرة على حمل رأس نووي.

وقال بوتين، وهو جالس إلى جوار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جزيرة "فالام" قرب مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، إن الجيش اختار مواقع إرسال صواريخ "أوريشنيك" الباليستية متوسطة المدى بالفعل في بيلاروسيا.

الصاروخ الروسي الفرط صوتي أوريشنيك

وأضاف الرئيس الروسي أن "العمل التحضيري جار، وسننتهي منه على الأرجح قبل نهاية العام"، لافتا إلى أن أول سلسلة من صواريخ "أوريشنيك" وأنظمتها تم إنتاجها ودخلت الخدمة.

وتعني "أوريشنيك" (شجرة الجوز) باللغة الروسية.

وأشاد بوتين بإمكانيات "أوريشنيك"، مشيرا إلى أن رؤوسه الحربية المتعددة التي تسقط على هدف لا يمكن اعتراضها وهي قوية للغاية لدرجة أن استخدام عدة صواريخ منها في ضربة تقليدية واحدة يمكن أن يحدث دمارا يوازي هجوما نوويا.