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بوتين: بدء إنتاج متسلسل لأحدث صاروخ فرط صوتي

بوتين يستقبل نظيره البيلاروسي
1 أغسطس 2025 18:57

أعلن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن موسكو بدأت إنتاج صاروخ "أوريشنيك" بشكل متسلسل، وهو أحدث جيل من صواريخها الفرط صوتية القادرة على حمل رأس نووي. 
وقال بوتين، وهو جالس إلى جوار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جزيرة "فالام" قرب مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، إن الجيش اختار مواقع إرسال صواريخ "أوريشنيك" الباليستية متوسطة المدى بالفعل في بيلاروسيا.

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  • الصاروخ الروسي الفرط صوتي أوريشنيك
    الصاروخ الروسي الفرط صوتي أوريشنيك

وأضاف الرئيس الروسي أن "العمل التحضيري جار، وسننتهي منه على الأرجح قبل نهاية العام"، لافتا إلى أن أول سلسلة من صواريخ "أوريشنيك" وأنظمتها تم إنتاجها ودخلت الخدمة.
وتعني "أوريشنيك"  (شجرة الجوز) باللغة الروسية.
وأشاد بوتين بإمكانيات "أوريشنيك"، مشيرا إلى أن رؤوسه الحربية المتعددة التي تسقط على هدف لا يمكن اعتراضها وهي قوية للغاية لدرجة أن استخدام عدة صواريخ منها في ضربة تقليدية واحدة يمكن أن يحدث دمارا يوازي هجوما نوويا. 

المصدر: وكالات
صواريخ أوريشنيك
صاروخ فرط صوتي
روسيا
إنتاج
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