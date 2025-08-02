الأحد 3 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

شريان الوطن

شريان الوطن
3 أغسطس 2025 00:01

قطار الاتحاد مشروع استراتيجي يجسد على أرض الواقع وحدة الوطن، ويعكس روح الاتحاد، ويؤكد التزام الدولة بتعزيز بنيتها التحتية برؤية طموحة ترسم ملامح المستقبل، عبر جسر يربط إمارات الدولة بشرايين اقتصادية واجتماعية تدعم التنمية المستدامة.
المشروع العملاق الذي ينطلق تشغيله 2026 بسرعة 200 كم/ساعة، وقدرة استيعابية لـ400 راكب لكل قطار، للربط بين 11 مدينة من السلع إلى الفجيرة، يتوقع أن ينقل 36.5 مليون مسافر سنوياً بحلول 2030.
يؤكد المشروع «تفرّد النموذج الإماراتي الرائد في تطوير مشاريع تنموية محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بنوعية حياته»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أمس، خلال رحلة للقطار من دبي إلى الفجيرة، تعكس حرص سموه على متابعة المشاريع التطويرية الرئيسية التي تخدم مختلف مناطق الدولة.
بكل المقاييس هو نقلة نوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ستكون بمثابة قاطرة جديدة تعزز مسيرة التنمية، عبر تسهيل نقل الأفراد والبضائع، وزيادة معدلات السياحة، بما يرسخ مكانة الإمارات في طليعة الدول التي تستثمر في بنية تحتية متقدمة، تكون فيها التقنية والإنسان والبيئة عناصر متكاملة في معادلة التقدّم.
باختصار، يجسد قطار الاتحاد رؤية القيادة في بناء مستقبل متكامل يقوم على الابتكار والاستدامة ورفاهية المجتمع.

أخبار ذات صلة
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
أبوظبي.. ملاذ آمن للطبيعة
قطار الاتحاد
قطارات الاتحاد
الإمارات
الاتحاد للقطارات
محمد بن راشد
التنمية المستدامة
قطاع النقل
الخدمات اللوجستية
قطاع الخدمات اللوجستية
آخر الأخبار
شرطة دبي تقبض على مُحتالين استغلا حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية في جرائمهما
علوم الدار
شرطة دبي تقبض على مُحتالين استغلا حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية في جرائمهما
اليوم 00:56
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق
اليوم 01:08
موقع متضرر نتيجة غارة روسية بطائرة مسيرة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
السيطرة على حريق بالقرب من محطة «زابوريجيا» النووية
اليوم 01:07
إسقاط مساعدات على قطاع غزة
علوم الدار
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
اليوم 01:07
فلسطينيون يحملون أكياس غذاء عند نقطة تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مدير «أوتشا» في فلسطين لـ«الاتحاد»: أزمة الوقود تهدد بتوقف الخدمات الحيوية في غزة
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©