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بريد الإمارات يصدر طابعاً تذكارياً موحّداً في يوم البريد العربي

بريد الإمارات يصدر طابعًا تذكاريًا موحّدًا في يوم البريد العربي
3 أغسطس 2025 15:39

أصدر بريد الإمارات، بالتنسيق مع نظرائه من هيئات البريد العربية، طابعًا بريديًا تذكاريًا موحدًا احتفاءً بيوم البريد العربي الذي يصادف الثالث من أغسطس من كل عام، وذلك في إطار التزامه بدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل في القطاع البريدي على مستوى المنطقة. 

 

يجسّد الطابع التذكاري لعام 2025 مسيرة تطوّر البريد العربي، من استخدام الأدوات اليدوية التقليدية إلى توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

 

ويظهر في التصميم تداخل بصري بين ذراع بشرية ترمز إلى البدايات اليدوية للبريد، وذراع روبوتية تمثل التحول الرقمي، إلى جانب عناصر أخرى تشمل أظرف بريدية تجسّد خدمات الرسائل، وإشارات إلكترونية وخلفية زرقاء ترمز إلى الذكاء والابتكار. يؤكد هذا الإصدار المشترك أهمية مواكبة القطاع البريدي العربي للتحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزّز دوره كأحد محركات التنمية الشاملة وجسر فاعل للتواصل والانفتاح الاقتصادي. 

 

وتعكس المناسبة حرص الهيئات البريدية العربية على تعزيز التنسيق والتكامل في مجالات التقنية والخدمات البريدية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون نحو مستقبل متكامل ومستدام لهذا القطاع الحيوي.

 

المصدر: وام
بريد الإمارات
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