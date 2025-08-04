الطقس غداً.. سحب ركامية قد يصحبها هطول أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تشكّل سحب ركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها هطول أمطار. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

الخليج العربي: المد الأول عند الساعة 21:52، والجزر الأول عند الساعة 06:17.

بحر عمان: المد الأول عند الساعة 08:12، والمد الثاني عند الساعة 13:24، والجزر الأول عند الساعة 01:24، والجزر الثاني عند الساعة 21:21.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45

34

55 15 دبي 44

33

50 20 الشارقة 43

32

75 25 عجمان 41

33

80 25 أم القوين 41

33

65 40 رأس الخيمة 43

32

65 25 الفجيرة 34

30

80 55 العين 45

35

40 20 ليوا 47

37

35 20