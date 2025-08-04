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رؤية إنسانية

رؤية إنسانية
5 أغسطس 2025 00:01

التحرك الإماراتي الداعم لأهالي غزة، يعزز الحضور العربي في مشهد الإغاثة الدولية، ويأتي في إطار رؤية إنسانية شاملة ودبلوماسية فاعلة، للحد من الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعانيها القطاع، ويعكس الالتزام الإماراتي الثابت والراسخ بدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وتأتي عملية الإنزال الجوي الثاني والستين للمساعدات التي نفذتها الإمارات، ضمن عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، لتحقيق الهدف الأهم وهو إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة. كما يعزز إدخال الدولة 40 شاحنة مساعدات غذائية إلى القطاع في يوم واحد، الدعم الإنساني، ويلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً.
الدعم الإماراتي الدائم لغزة يأتي في لحظات فارقة يعيش فيها السكان أوضاعاً مأساوية، خاصة أن دور الدولة الإنساني في القطاع لا يقتصر على المساعدات الغذائية فقط، بل يمتد إلى مشاريع إغاثية متكاملة، تشمل بناء المستشفيات الميدانية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

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