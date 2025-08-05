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مزاعم باطلة

مزاعم باطلة
6 أغسطس 2025 00:01

الإمارات تجدد دعمها الكامل لجميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان الشقيق، وحماية المدنيين، ومحاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات، أياً كانوا، والعمل مع الشركاء لإيجاد حل شامل ومستدام ينهي هذه الحرب المدمرة. 
وفي الوقت الذي ترفض فيه الإمارات، وبشكل قاطع، المزاعم والاتهامات الباطلة من سلطة بورتسودان، التي لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان، تؤكد أن هذه الادعاءات الباطلة ليست سوى محاولة لعرقلة مسار السلام، والتنصل من الالتزامات الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه إنهاء النزاع الذي يستنزف مقدرات الشعب السوداني.
المستقبل الآمن والمستقر حق يتطلع إليه شعب السودان الشقيق، من دون وصاية من سلطة لا تعبِّر عن إرادته، وفتح المجال أمام عملية انتقالية تعبِّر عن تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية، يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف جهوده لدعم عملية سياسية يقودها المدنيون، بعيداً عن هيمنة أي من الطرفين المتصارعين.

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