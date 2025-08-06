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مسؤولية مشتركة

مسؤولية مشتركة
7 أغسطس 2025 00:01

صون مكتسبات الوطن والارتقاء به مسؤولية مشتركة، يعمل الجميع معاً من أجلها، وما حققته دولتنا من إنجازات فريدة، خلال العقود الماضية، انعكاس لرؤية تنموية شاملة تقوم على العمل الجماعي والإرادة والتخطيط، وتعتمد على الشراكة المتينة بين أبناء الوطن.
ولأن بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة هدف وطني تتكامل لإنجازه الطاقات، وتتضاعف من أجله الجهود، يأتي تصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في 10 مؤشرات تتعلق بسوق العمل والعمالة - وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025 - ليؤكد مجدداً أن الشراكة مع العقول المبدعة والاستثمارات الجادة الطريق الأسرع نحو المستقبل.
الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤمن بأن المواطن هو الاستثمار الحقيقي الذي يرسخ مكانة الدولة كأنجح نموذج تنموي في المنطقة والعالم، لذا لا تتوقف مبادرات التطوير الحكومي والمشاريع الاستباقية التي تستهدف تعزيز الخدمات، وتوفير الدعم اللازم لمختلف شرائح المجتمع في شتى المجالات والقطاعات.

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