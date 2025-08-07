حارس الهلال السعودي يتنافس على جائزة «ياشين»



باريس (د ب أ)



أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قائمة المرشحين الـ 10 للفوز بجائزة «ياشين»، الخاصة بأفضل حارس للرجال، وهي إحدى جوائز حفل الكرة الذهبية.

وتضم القائمة عشرة أسماء، هم: أليسون بيكر، حارس ليفربول والمنتخب البرازيلي، وياسين بونو، حارس الهلال السعودي والمنتخب المغربي، ولوكاس شوفالييه، حارس مرمى ليل والمنتخب الفرنسي، وتيبو كورتوا، حارس ريال مدريد والمنتخب البلجيكي، وجيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الإيطالي. وتضم أيضاً إيميليانو مارتينز، حارس أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني، ويان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب سلوفينيا، وديفيد رايا، حارس أرسنال والمنتخب الإسباني، وماتز سيلس، حارس نوتنجهام فورست والمنتخب البلجيكي، ويان سومير، حارس إنتر ميلان الإيطالي.

ويقام حفل توزيع جوائز مجلة «فرانس فوتبول» 22 سبتمبر المقبل على مسرح دو شاتليه.