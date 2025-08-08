الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
أستون فيلا.. أول صفقة كبرى!

8 أغسطس 2025 18:17

 
لندن (أ ب)

أبرم أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم أولى صفقاته الكبرى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع المهاجم الإيفواري إيفان جويساند من نيس الفرنسي، مقابل 30 مليون يورو (35 مليون دولار)، وفقاً لما ذكرته التقارير. وسجل جويساند «24 عاماً» 13 هدفاً في الموسم الماضي، حيث لعب بشكل رئيس في مركز الجناح واختير أفضل لاعب في نيس خلال الموسم. ووصف أستون فيلا جويساند بأنه «لاعب متعدد المهارات ولديه القدرة على اللعب في جميع مراكز الخط الأمامي».
ولم يعلن الفريقان عن القيمة المالية للصفقة، وذكرت التقارير أن الصفقة تضم أيضاً إمكانية منح اللاعب 5 ملايين يورو إضافية.
وقال جويساند في إعلان أستون فيلا ضمه: «النادي متميز، تاريخ، فخر، شغف، وإيمان، عندما سمعت أن النادي يريد التعاقد معي، لم أفكر مرتين».
ويبدأ أستون فيلا، بقيادة أوناي إيمري، حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 16 أغسطس، عندما يستضيف نيوكاسل.
وأصدر نيس بياناً يثني فيه على جويساند، المولود في فرنسا، ووصفه بأنه «نموذج للصمود».
وتدرج في صفوف أكاديمية النادي، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في يناير 2020.

