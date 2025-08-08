غوتيريش: خطة إسرائيل لاحتلال غزة "تصعيد خطير"

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، خطة إسرائيل للسيطرة على غزة بأنها "تصعيد خطير" من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

وقال متحدث باسم غويتريش، في بيان، إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة. إن هذا القرار يشكّل تصعيدا خطيرا ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".

وأكد غوتيريش أن القرار يُعرّض حياة المزيد من الناس للخطر، بسبب المعاناة المتواصلة والكارثة الإنسانية التي لا يزال يواجهها الفلسطينيون في غزة.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الشامل، وسيُفاقم من معاناة السكان الفلسطينيين في غزة والتي لا يمكن وصفها.

وكرر نداءه العاجل لوقف إطلاق نار دائم، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وحث غوتيريش مجددًا، الحكومة الإسرائيلية وبشدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وذكرها بالفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 19 يوليو الماضي، والتي أعلنت ضمن جملة أمور، "أن دولة إسرائيل مُلزمة بالوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشمل غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على عدم وجود أي حل مستدام لهذا الصراع دون إنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق.