«الشارقة للدفاع عن النفس» يدشن معسكر كازاخستان



الشارقة (الاتحاد)



دشن فريق التايكواندو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس معسكره التدريبي الخارجي والذي يقيمه في كازاخستان، ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل والمشاركة في بطولة كازاخستان الدولية والمصنفة G1.

ويقام المعسكر التدريبي برعاية مجلس الشارقة من 8 إلى 18 أغسطس الحالي، بينما تنطلق منافسات البطولة 12 الشهر الحالي، ويمثل النادي في المعسكر والبطولة 12 لاعباً، منهم 4 لاعبين من قسم رعاية الموهوبين لمجلس الشارقة الرياضي، ويترأس بعثة النادي إداري الفرق الرياضية ماجد خلف العويس، والمدربان ياسين الجوادي، وأشرف عبد الجليل والإداري وليد محمد أحمد.

ووصف رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد سعيد الجروان، المعسكر التدريبي الحالي، بأنه يشكل نقطة مهمة في جاهزية اللاعبين استعداداً للموسم المقبل، داعياً اللاعبين إلى استثمار جميع العناصر التدريبية والذهنية التي يوفرها المعسكر لتحقيق الاستفادة العليا، وذلك في إطار خطة النادي الاستراتيجية لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز خبراتهم عبر الاحتكاك بنخبة اللاعبين الدوليين لاستدامة تطور المستوى الفني.

وقال المدير الفني للتايكواندو في النادي، الدكتور علي علوي: «يهدف المعسكر والبطولة إلى تطوير الأداء التكتيكي والمهاري، وتحسين القدرة على التكيف مع أساليب اللعب المختلفة، إضافة إلى تعزيز دقة التنفيذ، وقوة رد الفعل، وذلك ضمن بيئة تدريبية عالية المستوى».