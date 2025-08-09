السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة للدفاع عن النفس» يدشن معسكر كازاخستان

«الشارقة للدفاع عن النفس» يدشن معسكر كازاخستان
9 أغسطس 2025 16:40

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
«الحول» و«الزمول» يختتمان «التمهيدية الثانية» في مهرجان العين للهجن


دشن فريق التايكواندو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس معسكره التدريبي الخارجي والذي يقيمه في كازاخستان، ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل والمشاركة في بطولة كازاخستان الدولية والمصنفة G1.
ويقام المعسكر التدريبي برعاية مجلس الشارقة من 8 إلى 18 أغسطس الحالي، بينما تنطلق منافسات البطولة 12 الشهر الحالي، ويمثل النادي في المعسكر والبطولة 12 لاعباً، منهم 4 لاعبين من قسم رعاية الموهوبين لمجلس الشارقة الرياضي، ويترأس بعثة النادي إداري الفرق الرياضية ماجد خلف العويس، والمدربان ياسين الجوادي، وأشرف عبد الجليل والإداري وليد محمد أحمد.
ووصف رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد سعيد الجروان، المعسكر التدريبي الحالي، بأنه يشكل نقطة مهمة في جاهزية اللاعبين استعداداً للموسم المقبل، داعياً اللاعبين إلى استثمار جميع العناصر التدريبية والذهنية التي يوفرها المعسكر لتحقيق الاستفادة العليا، وذلك في إطار خطة النادي الاستراتيجية لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز خبراتهم عبر الاحتكاك بنخبة اللاعبين الدوليين لاستدامة تطور المستوى الفني. 
وقال المدير الفني للتايكواندو في النادي، الدكتور علي علوي: «يهدف المعسكر والبطولة إلى تطوير الأداء التكتيكي والمهاري، وتحسين القدرة على التكيف مع أساليب اللعب المختلفة، إضافة إلى تعزيز دقة التنفيذ، وقوة رد الفعل، وذلك ضمن بيئة تدريبية عالية المستوى».

الإمارات
الشارقة
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
التايكواندو
كازاخستان
آخر الأخبار
قصف استهدف تتارستان في روسيا
الأخبار العالمية
أوكرانيا تهاجم محطة تخزين طائرات مسيرة في روسيا
اليوم 18:09
زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
الأخبار العالمية
زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
اليوم 17:48
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً
اليوم 17:40
جاكسون يرحل عن تشيلسي
الرياضة
جاكسون يرحل عن تشيلسي
اليوم 17:31
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
الرياضة
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©