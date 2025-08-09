السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تعرف على قرعة العرب في دوري أبطال أفريقيا!

تعرف على قرعة العرب في دوري أبطال أفريقيا!
9 أغسطس 2025 16:50

القاهرة (د ب أ)

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قرعة مباريات الدور التمهيدي الأول، والدور المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأعفى الاتحاد الأفريقي فريقين فقط من خوض مباريات الدور التمهيدي، وهما الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي، حيث سيبدآن البطولة من الدور المؤهل لدور المجموعات، فيما يبدأ بيراميدز المصري، حامل اللقب، البطولة من الدور التمهيدي الأول، وأوقعت القرعة بيراميدز، مع الجيش الرواندي.
وأسفرت قرعة النسخة الجديدة من البطولة، التي أقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام، عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي والحرس الوطني بطل النيجر في الدور التمهيدي الأول.
كما يلتقي نهضة بركان المغربي حامل لقب النسخة الأخيرة للكونفيدرالية وبطل الدوري المغربي مع أسكو كارا التوجولي، ويلتقي الهلال السوداني مع جاموس من جنوب السوداني، وسيمبا التنزاني مع جابورون يونايتد البوتسواني، ويانج أفريكانز مع ويليتي الأنجولي، والاتحاد المنستيري التونسي مع إيست أند ليون السيراليوني، على أن يلتقي الفائز منهما في الدور المؤهل لدور المجموعات مع الفائز من مباراة شبيبة القبائل الجزائري وبيبياني الغاني.
ويلعب الجيش الملكي المغربي مع ريال دي بانجول الجامبي، ومولودية الجزائر مع فاسيل الليبيري.
ويلتقي الأهلي المصري في الدور المؤهل لدور المجموعات مع الفريق المتأهل من مواجهة أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي، فيما سينتظر صن داونز الجنوب أفريقي الفائز من ريمو ستارز النيجيري وزيليمادجو، من جزر القمر.

